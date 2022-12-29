В Псковской области коронавирусные ограничения продлили сразу на год

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников внес коррективы в свой указ от 15 марта 2020 года, посвященный противоэпидемическим ограничениям в регионе. Все действовавшие до Нового года ограничительные меры он продлил до 31 декабря 2023 года. Документ опубликован на сайте региональной администрации.

Жителей области по-прежнему не заставляют носить маски и призывают лишь держать социальную дистанцию.

В течение месяца в Псковской области официально выявляли не более 23 случаев коронавируса за сутки.