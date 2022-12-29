В Петербурге повысили тарифы на техосмотр на рекордные 75%

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление Смольного, меняющее тарифы на техосмотр автомобилей. С 1 января эта процедура вырастет в цене на 75,2% и станет одной из самых дорогостоящих в стране, на что обратила внимание петербургская редакция "Коммерсанта".

За техосмотр легкового автомобиля придется вместо 881 заплатить 1 543 рубля, тогда как владельцы мототранспортных средств вместо 294 заплатят 515 рублей.

Стоимость техосмотра автобусов и троллейбусов достигнет 2 778 и 3 444 рублей соответственно взамен нынешних 1 586 и 1 909 рублей.

Наконец, стоимость техосмотра грузовиков будет, как и прежде, зависеть от их тоннажа. В разных категриях она поднимется с 940, 1 850 и 1 997 рублей до 1 646, 3 241 и 3 498 рублей соответственно.

Тарифы на техосмотр в городе не менялись в течение последних десяти лет. От обязательного прохождения процедуры освобождены частные автовладельцы, транспортное средство которых моложее четырех лет.