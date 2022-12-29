Смольный потратит на создание ледяных фигур до 37 млн рублей

Власти Петербурга решили провести мероприятие с показом ледовых арт-объектов для повышения имиджа города как центра событийного туризма и привлечения новых гостей. На ледяные фигуры готовы потратить до 37 млн рублей, следует из закупки, опубликованной комитетом по развитию туризма 29 декабря.

Мероприятие будет проходить во временном закрытом помещении. В нем разместят 11 фигур, созданные художественной резкой. Инсталляции должны быть выполнены из сертифицированного льда.

Создание каждой фигуры оценили в 2,9 млн рублей. Вся экспозиция должна обойтись бюджету в 25 млн рублей. Еще 5 млн рублей собираются потратить на работу холодильных установок.

Константин Леньков