ФАС проверяет новое повышение тарифов "Мегафона" и Tele2

Очередное повышение тарифов мобильными операторами "Мегафон" и Tele2 стало предметом интереса Федеральной антимонопольной службы. Ведомство на своем сайте отмечает, что "Мегафон" своевременно не уведомил его о состоявшемся декабрьском скачке расценок. Если в результате расследования выяснится, что веских оснований для повышения тарифов не было, ФАС может возбудить против компании административное дело.

Примечательно, что "Мегафон" признали виновным в нарушении антимонопольного законодательства на текущей неделе, обязав его понизить тарифы до майских значений. Аналогичное предписание компания МТС получила в октябре. ФАС следит за его исполнением.

Вместе с тем, в ведомстве изучают ценовую политику оператора Tele2. В отличие от "Мегафона", в данном случае антимонопольщиков предупредили о повышении тарифов с 30 декабря. Служба в настоящее время изучает основания, породившие такое решение со стороны Tele2.