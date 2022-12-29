В Москве после болезни в возрасте 85 лет скончался композитор Эдуард Артемьев, знаменитый своими произведениями для кинематографа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его сына Артемия.

В последнее время деятель культуры страдал от осложнений, вызванных бактериальной пневмонией.

За свою карьеру композитор, в частности, написал музыку для фильмов Андрея Тарковского ("Зеркало", "Солярис", "Сталкер") и Никиты Михалкова ("Свой среди чужих, чужой среди своих", "Раба любви", "Неоконченная пьеса для механического пианино").

Артемьев имел звание народного артиста РФ. Четырежды ему вручали государственную премию.

фото: ещенепознер / YouTube (скриншот)