Путин одобрил изменения в законодательство об иноагентах

Президент Владимир Путин подписал 29 декабря изменения в Уголовный кодекс, касающиеся деятельности лиц, признанных иностранными агентами. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон устанавливает наказание за повторное в течение года уклонение гражданина от предоставления документов для внесения в список иностранных агентов в виде штрафа до 300 тысяч рублей либо же исправительных работ или лишения свободы сроком на два года. В случае, если речь идет о лице, собирающем информацию о военной и военно-технической деятельности России, срок заключения может вырасти до пяти лет.

Наказание за нарушение порядка деятельности иноагента, совершенное после привлечения его к административной статье в том же году, предполагает штраф до 300 тысяч рублей или же исправительные работы или лишение свободы на два года.

Также президент подписал поправки в Кодекс об административных правонарушениях, устанавливающие единый статус для иноагентов вне зависимости от рода их деятельности. Нормы об их ответственности за нарушения, связанные с присвоенным им статусом, объединяются в одну статью 19.34 КоАП. О подготовке соответствующего проекта сообщал в первой половине декабря депутат Анатолий Выборный ("Единая Россия").