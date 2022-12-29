В пассажирский порт Петербурга за год не зашло ни одно судно

Смольный продолжит оказывать поддержку морскому "Пассажирскому порту Санкт-Петербурга", пообещал 29 декабря вице-губернатор Валерий Москаленко.

"Нет в ближайшие пару лет перспектив у нашей организации "Пассажирский порт Санкт-Петербурга". У нее было до 800 судозаходов в год, и порядка 800–900 тыс. пассажиров прибывало. По итогам года ноль судозаходов, по понятным причинам — потому что география перевозок, это были страны Европы. Соответственно, на ближайший год, а то и два, такая же тенденция сохранится, поэтому мы здесь тоже будем поддерживать эту компанию", - сказал Москаленко во время пресс-конференции.

Порт получает льготы по налогам на имущество. Кроме того, идет процесс оптимизации затрат, а также рассматривается возможность сдачи в аренду неиспользуемых площадей, уточнил заместитель губернатора.

Фото: ВКонтакте/Пассажирский порт Санкт-Петербург Морской фасад