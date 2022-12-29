В новогоднюю ночь на улицы Петербурга выйдут 600 дворников

Коммунальные службы и дорожные предприятия Петербурга будут работать в новогодние праздники без выходных, рассказали 29 декабря в аппарате вице-губернатора Анатолия Повелия. В среднем в день на улицы будут выходить около тысячи дворников и около 900 единиц уборочной техники, а садово-парковые предприятия организуют круглосуточное дежурство 36 бригад.

Непосредственно в новогоднюю ночь будут трудиться приблизительно 600 дворников и более 800 единиц уборочной техники, заявил Повелий.

Дорожные предприятия сформируют 12 аварийных бригад. "В случаях подтоплений, обнаружения открытых люков — их задача выставлять предупреждающие ограждения, сообщать о происшествиях в дежурные службы профильных ведомств или ликвидировать последствия чрезвычайных ситуаций", — уточнил вице-губернатор. Еще три бригады аварийно-восстановительной службы жилищного комитета будут помогать управляющим компаниям при возникновении аварий на инженерных сетях.

Также Повелий уточнил, что коммунальные службы обязаны убирать дворы вне зависимости от погодных условий. При снегопадах они должны оперативно расчищать проходы к подъездам, контейнерным площадкам и соцобъектам, а заодно расчищать внутриквартальные проезды.