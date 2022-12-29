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Новости 18:58

Путин освободил чиновников и силовиков в зоне СВО от обязанности декларировать имущество

фото ЗакС политика Путин освободил чиновников и силовиков в зоне СВО от обязанности декларировать имущество

Президент Владимир Путин своим указом освободил ряд силовиков и чиновников, задействованных в спецоперации на Украине, от обязанности декларировать свои доходы. Документ опубликован 29 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.

Как следует из текста указа, под его действие попадают военнослужащие, сотрудники Росгвардии, Следственного комитета и полиции, выполняющие задачи на территории ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и Украины, а также командированные на эти территории госслужащие. Все они получают право не отчитываться о своих доходах, расходах и имуществе "В период проведения специальной военной операции и впредь до издания соответствующих нормативных правовых актов".

Равным образом от обязанности декларировать имущество избавляются обязанные делать это граждане, если их мужья или жены участвуют в спецоперации, командированы в ее зону, призваны в рамках мобилизации или же находятся в армейских рядах в качестве добровольцев.

Текст указа содержит норму о том, что размещение сведений о доходах, расходах и имуществе на официальных сайтах в соответствии с законом о противодействии коррупции, а также предоставление соответствующей информации для публикации в СМИ "не осуществляются".


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