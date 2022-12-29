Президенту заказали услугу мониторинга СМИ и интернета более чем за 200 млн рублей

Минцифры нашло подрядчика для госзаказа на мониторинг СМИ и интернета. Получателем услуги, согласно техзаданию, будет управление пресс-службы и информации президента и департамент пресс-службы и референтуры правительства. На закупку обратил внимание Telegram-канал "Телеком-ревью". Сумма заключенного контракта составила более 209 млн рублей. Исполнить его подрядчик в лице компании "М13" должен будет за первое полугодие 2023 года.

От исполнителя, в частности, требуется непрерывно снабжать чиновников "контентом из средств массовой информации и интернет ресурсов, оперативной и достоверной статистической информации о возникновении и динамике развития информационных поводов, наиболее обсуждаемых в СМИ и пользователями социальных сетей, форумов, блогов, мессенджеров и иных интернет ресурсов". Речь идет, среди прочего, о шести телеканалах, двух тысячах печатных изданий, пятидесяти радиостанциях и свыше девяти тысячах сетевых СМИ.

Заказанные работы призваны повысить оперативность информирования аппарата президента и правительства. На основе мониторинга, следует из техзадания, должен складываться объективный анализ по таким направлениям, как деятельность глав регионов, электоральные процессы, партии и несистемная оппозиция, экономическая обстановка и реформа здравоохранения.