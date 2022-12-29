Из-за пожара в бизнес-центре на площади Мужества берут пробы воздуха

Продолжающийся пожар в здании бизнес-центра на проспекте Непокоренных потребовал привлечения мобильной бригады, которая по заданию Роспотребнадзора отправилась делать пробы воздуха, сообщает издание "78". Тем временем, жители площади Мужества и ее окрестностей жалуются на смог и неприятный запах.

По последним данным МЧС, площадь горения в складском помещении составляет 150 квадратных метров. В тушении по-прежнему участвуют 30 человек и 6 машин. Из здания благополучно эвакуировали около двух сотен человек, пострадавших среди них не обнаружилось.

По данным источника издания, потенциальную опасность представляют собой баллоны с пропаном, которые могут находиться в здании бизнес-центра "Берег". Прокуратура Калининского района следит за ситуацией и проводит проверку.

фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург / ВКонтакте (скриншот видео)