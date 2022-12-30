"Жители Кудрово запомнят этот день": На Ленинградской улице ввели в эксплуатацию новую поликлинику

В пятницу, 30 декабря, в Кудрово на Ленинградской улице ввели в эксплуатацию большую поликлинику на 600 посещений в смену, известили в пресс-службе администрации Ленобласти.

"Жители Кудрово запомнят этот день", - констатировали чиновники.

В то время как все строительные работы окончены, начинается процесс получения лицензии нового медучреждения и набор сотрудников. После того, как поликлиника откроется, она станет обслуживать всех жителей Заневского городского поселения.

В здании обустроят дневной стационар, отделение стоматологии, физиотерапии и лучевой диагностики, женскую консультацию, центр амбулаторной хирургии, круглосуточный травмпункт, а также небольшую подстанцию скорой медицинской помощи.