Смольный направил на поддержку петербургской промышленности ещё 2 млрд рублей

Петербургский градоначальник Александр Беглов подписал постановление, согласно которому в региональный Фонд развития промышленности дополнительно направлено ещё 2 млрд рублей, информирует пресс-служба Смольного. Средства будут направлены в качестве поддержки городских предприятий, находящихся в том числе под санкционным давлением.

Комментируя решение, Беглов напомнил о том, что Фонд развития промышленности с 2020 года уже несколько раз был докапитализирован.

"С учетом докапитализации в 2022 году в объеме 4 млрд рублей общая капитализация Фонда теперь составляет 7,18 млрд рублей. Это даёт нам возможность стимулировать инвестиции для развития новых и расширения существующих производств", - поделился Беглов.

По итогам текущего года Фонд помог городским предприятиям на сумму, превышающую 2 млрд рублей. По сравнению с 2021-м, сумма займов, выданных компаниям, возросла в 2,3 раза. Фонд предоставляет их по 14 направлениям.