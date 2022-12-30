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Новости 11:13

МВД РФ проводит проверку наличия у журналиста Парфёнова гражданства Израиля

фото ЗакС политика МВД РФ проводит проверку наличия у журналиста Парфёнова гражданства Израиля

Министерство внутренних дел РФ решило проверить информацию о возможном наличии у журналиста Леонида Парфёнова гражданства Израиля, о котором он не уведомил соответствующие органы, передаёт РИА Новости.

"Оперативники проводят проверку в отношении Парфёнова по факту наличия гражданства Израиля", - поделился собеседник информагентства.

По сведениям силовых структур, Парфёнов мог получить израильское гражданство в 2017 году, однако регистрировать его наличие в РФ не стал. Собеседник РИА Новости располагает данными, что сейчас Парфёнов пребывает в Грузии.


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