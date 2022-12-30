Комблаг отчитался о готовности к борьбе со скользкими дорогами и оттепелью в Петербурге

Петербургский комитет по благоустройству известил о готовности к уборке последствий небольшого снегопада, который минувшей ночью добавил 3 см к высоте покрова. Глава ведомства ещё накануне дал поручение всем дорожным службам быть начеку из-за скользких магистралей.

Особое внимание уделено уборке набережных, пешеходных переходов, подъемов и спусков. На очистку улиц в пятницу, 30 декабря, вышли 887 единиц спецтранспорта. Тротуарами занимается 951 дворник, в зелёных зонах - 252 трактора и 872 садовника.

"К середине дня, по обещаниям синоптиков, столбик термометра поползет вверх, а это означает, что начнется активное таяние и дорожникам придется переключиться на работы по водоотведению, чтобы избежать подтоплений", - подытожили в комблаге.

Вопросы и предложения по уборке города можно оставлять в том числе по телефону 314-60-13.