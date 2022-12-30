Смольный субсидирует более 18 млн рублей в развитие детских театров

Петербургский градоначальник Александр Беглов подписал постановление Смольного, согласно которому одобряется предоставление городу федеральных субсидий, которые следует направить в развитие детских и кукольных театров в 2023-2025 годах.

В городской администрации сообщили, что ранее по этому вопросу было подписано соглашение с Министерством культуры РФ. В его рамках в 2023 году на обозначенные выше цели выделено 5,87 млн рублей, в 2024-м – 6,3 млн рублей, в 20205-м – 5,9 млн рублей.

"Субсидия будет направлена на создание новых постановок и приобретение оборудования для семи городских детских театров", - уточнили в Смольном.