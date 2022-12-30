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Новости 13:32

Смольный изъял порядка двух тысяч ёлок у нелегальных продавцов

фото ЗакС политика Смольный изъял порядка двух тысяч ёлок у нелегальных продавцов

Подведомственные Смольному учреждения продолжают рейды по ёлочным базарам в разных концах Петербурга. На текущий момент со дня их открытия 20 декабря чиновникам удалось добиться освобождения 33 земельных участков и изъять у нелегальных продавцов порядка двух тысяч елей.

Большую часть незаконных торговых точек — 26 — закрыли за последние четыре дня. В их числе базары на 1-й Никитинской, Краснопутиловской, Большой Московской, Омской улицах, Пулковском шоссе, на Богатырском и Светлановском проспектах и в других местах.

Следует напомнить, что продажа новогодних деревьев в Петербурге официально стартовала 20 декабря. 


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