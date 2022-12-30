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Новости 14:41

Правительство продлило на следующий год действие моратория на проверки бизнеса

фото ЗакС политика Правительство продлило на следующий год действие моратория на проверки бизнеса

Срок действия моратория на проверки бизнеса продлен на 2023 год, сообщила пресс-служба правительства 30 декабря. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Как отмечается, существование моратория не помешает проводить проверки предприятий, относящихся к категориям высокого и чрезвычайно высокого риска, на основании специальных индикаторов. Это социальные и промышленные объекты, а наравне с ними отдельные виды деятельности, обладающие возможностью нанесения максимального или близкого к нему риска причинения вреда в своей сфере.

"Что касается индикаторов рисков, то такой формат предполагает инициирование надзорными органами контрольных мероприятий в случае получения информации о наличии рисков нарушения обязательных требований", - сообщили в кабмине.

Также контролирующие органы получат право отменить проведение плановой проверки в случае, если перед этим по обращению контролируемого лица был нанесен профилактический визит.


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