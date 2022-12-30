Правительство продлило на следующий год действие моратория на проверки бизнеса

Срок действия моратория на проверки бизнеса продлен на 2023 год, сообщила пресс-служба правительства 30 декабря. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Как отмечается, существование моратория не помешает проводить проверки предприятий, относящихся к категориям высокого и чрезвычайно высокого риска, на основании специальных индикаторов. Это социальные и промышленные объекты, а наравне с ними отдельные виды деятельности, обладающие возможностью нанесения максимального или близкого к нему риска причинения вреда в своей сфере.

"Что касается индикаторов рисков, то такой формат предполагает инициирование надзорными органами контрольных мероприятий в случае получения информации о наличии рисков нарушения обязательных требований", - сообщили в кабмине.

Также контролирующие органы получат право отменить проведение плановой проверки в случае, если перед этим по обращению контролируемого лица был нанесен профилактический визит.