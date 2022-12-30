Песков: Для Путина важно "победоносно" завершить дела в 2023 году

Намеченные на 2024 год президентские выборы состоятся, однако для Владимира Путина их приближение не станет определяющим фактором в следующем году, выразил уверенность его пресс-секретарь Дмитрий Песков 30 декабря. Он полагает, что определяющей для главы государства станет необходимость "победоносного" завершения начатых дел.

Как уточнил представитель Кремля, речь идет о задачах, "с которыми мы сталкивались и начали сталкиваться в этом году", передает ТАСС. Без уточнения, какие именно дела имеются в виду, Песков заявил, что имеет в виду те, "которые нужно завершить", причем "на сто процентов эффективно и победоносно".

"Что касается выборов, то да, они у нас на 2024 год запланированы, поэтому с точки зрения начала электоральных процессов, наверное, оно так или иначе последует", — ответил Песков на вопрос журналистов о влиянии приближающихся выборов на работу президента и его администрации.