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Пожар в стоящем на ремонте в Кронштадте нефтяном танкере локализовали

фото ЗакС политика Пожар в стоящем на ремонте в Кронштадте нефтяном танкере локализовали

Вечером в пятницу, 30 декабря, в петербургских средствах массовой информации появились сведения о возгорании судна, стоящего в порту острова Котлин. Телеканал 78.ru, ссылаясь на собственные источники в  администрации Кронштадтского района, сообщает, что возгорание удалось быстро локализовать.

— Насколько нам известно, ситуация там уже локализована, ничего серьёзного не произошло, — поделились с изданием в райадминистрации.

По предварительным данным, пламя могло охватить отсеки пребывающего в ремонте нефтяного танкера "Арктика". Огонь, как устанавливается, мог возникнуть в каютах общего пользования. Пожару присвоили второй номер сложности.


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