Уровень безработицы составил в ноябре 3,7% по методологии МОТ, заявила Голикова

К настоящему моменту в центрах занятости в России зарегистрировано 552,8 тысячи безработных, заявила 30 декабря вице-премьер Татьяна Голикова, выступая на заключительном заседании межведомственной рабочей группы для реагирования на ситуацию на рынке труда. Согласно заявлению чиновницы, это на 130 тысяч безработных россиян меньше, чем в марте этого года.

При этом количество открытых вакансий превышает количество безработных в 3,5 раза, следует из слов вице-премьера.

В целом в ноябре официальный уровень безработицы по методологии Международной организации труда (МОТ) составил 3,7%, отметила Голикова. Между тем, в октябре он находился на уровне 3,9%, а в ноябре доковидного 2019 года — на уровне 4,6%, отметила она.

В свою очередь, принимавший участие в заседании глава Минтруда Антон Котяков выразил уверенность, что в следующем году роста безработицы ожидать не следует. "Ситуация в сфере занятости в ближайшее время будет оставаться благоприятной для соискателей, безработица будет оставаться на низком уровне", — дал свой прогноз министр.