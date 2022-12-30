Росавиация перестала извещать о продлении закрытия российских аэропортов

Росавиация перестала выпускать сообщения о продлении закрытия 11 аэропортов в южных и центральных регионах страны, сообщает 30 декабря РБК, ссылаясь на два осведомленных источника. Агентство должно было сегодня опубликовать такое оповещение в 50-й по счету раз, однако не стало.

Собеседники РБК утверждают, что решение было принято не самой Росавиацией, а вышестоящими структурами. Утверждается, что для граждан оповещения имеют мало пользы, а аэропорты и авиакомпании получают необходимую информацию об ограничениях через аэронавигационные извещения (NOTAM).

При этом действие ограничений сохраняется, невзирая на отсутствие публикаций об этом. Пресс-служба аэропорта Воронежа известила о продлении простоя до 8 января в 11 воздушных гаванях России. Холдинг "Аэродинамика", управляющий аэропортами Сочи, Краснодара и Анапы, сообщил о продлении режима временного ограничения полетов для двух последних вплоть до 8 января. Аэропорт Сочи продолжит выполнять роль транспортного хаба юга России.

С начала спецоперации на Украине Росавиация закрыла аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Ограничение считалось временным, но за прошедшее время неоднократно продлевалось.

Фото: pixabay