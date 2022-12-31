Матвиенко прибыла в Бразилию на церемонию инаугурации президента Лулы да Силвы

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прилетела в Бразилию с деловым визитом, информирует пресс-служба верхней палаты парламента РФ.

Новый год чиновнице предстоит встречать на церемонии инаугурации нового президента страны - Луиса Инасиу Лулы да Силвы.

Вместе с Матвиенко в Бразилию прибыли замглавы Совфеда Константин Косачев и руководитель аппарата СФ Геннадий Голов.

Лула да Силва стал новым президентом Бразилии по итогам выборов, которые завершились 31 октября. Ему удалось набрать 50,84% голосов электората, что превышает 59,7 млн человек.