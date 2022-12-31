Глава Петроградского района и другие петербуржцы получили от Путина предновогодние награды

Президент РФ Владимир Путин решил выдать предновогодние награды ряду отличившихся, по его мнению, петербуржцев. Документ о присвоении медалей и орденов доступен на портале правовой информации.

Так, ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени удостоился руководитель администрации Петроградского района Северной столицы Владимир Омельницкий. Такую же медаль получила прокурор Приморского района Виктория Дмитренко.

Аналогичные награды получили глава комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области Лира Бурак и заместитель генерального директора ПАО "Совкомфлот" Алексей Остапенко.

Наконец, медалью Луки Крымского наградили доцента петербургского Педиатрического университета Хатуна Перадзе и заведующую кафедрой вуза Елену Эсауленко.