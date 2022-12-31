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Семьи мобилизованных петербуржцев освободили от пеней за несвоевременную оплату ЖКУ

фото ЗакС политика Семьи мобилизованных петербуржцев освободили от пеней за несвоевременную оплату ЖКУ

Петербургский градоначальник Александр Беглов подписал постановление городского правительства, согласно которому семьи мобилизованных горожан освобождаются от пеней за несвоевременную оплату жилья, информирует пресс-служба Смольного в субботу, 31 декабря.

Мера распространяется на контрактников. Она действует на весь срок заключённого договора о прохождении военной службы по мобилизации.

Чтобы воспользоваться данной опцией, петербуржцам следует подать бумажное заявление в орган, ответственный за начисление пеней, либо сделать это в "Личном кабинете" в ГИС ЖКХ, зайдя в раздел "Направить обращение или жалобу".


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