Первый этап строительства Южной широтной магистрали может обойтись в 20 млрд рублей

Смольный ищет исполнителя на первый этап строительства Южной широтной магистрали. Соответствующая закупка опубликована на портале госзакупок комитетом по государственному заказу 30 декабря. На работы готовы потратить до 20,8 млрд рублей.

Трасса должна пройти на юге Петербурга от Южно-Волхонской дороги до Советского проспекта. Предполагается, что она сможет снизить транспортную нагрузку в Пушкинском районе.

Согласно аукционной документации, на строительно-монтажные работы собираются выделить до 15 млрд рублей, а на необходимое оборудование - до 343 млн рублей. Самая дешевая графа расходов - плата за негативное воздействие на окружающую среду - всего 719 тысяч рублей.

Ранее пресс-служба правительства Петербурга обещала завершить первый этап строительства до 2027 года.

Константин Леньков