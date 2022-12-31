Жители Камчатки увидели новогоднее поздравление Путина на фоне военнослужащих

Первыми в России увидели новогоднее поздравление Владимира Путина жители Камчатского края. Выступление стало самым долгим за всё время его президентства и шло почти 10 минут. Выдержки из речи политика приводит ТАСС.

Кроме того, впервые Путин выступает не на фоне Кремлёвской башни: за ним стоят военнослужащие. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, 31 декабря президент посетил штаб ЮВО, где пообщался с командирами и вручил боевые знамена новым формированиям.

Начал свою речь Путин с заявления о том, что уходящий год "был годом трудных решений и мощной консолидации российского общества". Следует отметить, что большая часть выступления была посвящена событиям на Украине и тому, как президент их интерпретирует.

"Мы всегда знали, а сегодня вновь убеждаемся, что суверенное, независимое, безопасное будущее России зависит только от нас, от нашей силы и воли!" - заявил, среди прочего, президент.