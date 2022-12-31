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Новости 16:31

На стройке фондохранилища Эрмитажа произошло частичное обрушение конструкции

фото ЗакС политика На стройке фондохранилища Эрмитажа произошло частичное обрушение конструкции

На территории стройки будущего фондохранилища Эрмитажа произошло частичное обрушение конструкции здания, уведомили "Фонтанку" жители Приморского района Петербурга.

По сведениям издания, минувшим вечером на Школьной улице, 39, заливали участок перекрытия над четвёртым этажом. В момент, когда рабочие бетонировали часть перекрытия, временная опалубка не выдержала напряжения и сломалась. Пострадавших в результате инцидента не было.

Ранее, напомним, Смольный начал снос гаражей на месте будущего фондохранилища. Работы велись на участке между домами №№ 63 и 65.


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