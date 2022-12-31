В Петербурге 1 января пройдёт крестный ход трезвенников

В первый день нового, 2023-го, года в центре Северной столице пройдёт православный крестный ход, внимание которого акцентировано на трезвости, информирует пресс-служба митрополии Петербурга.

Шествие затронет часть Невского проспекта. По традиции участники религиозного собрания встретятся у Александро-Невской Лавры. Начало мероприятия — в 13:00.

В крестном ходе примут участие представители духовенства, граждане, состоящие в общинах трезвости, социальные работники и представители религиозных молодёжных организаций.