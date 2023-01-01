На Новый год в Петербурге задержали две тысячи мигрантов

В новогоднюю ночь в рамках профилактических мероприятий петербургские полицейские задержали около двух тысяч граждан зарубежных государств. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональный главк МВД. Задержанные оказались выходцами из ближнего зарубежья.

"В результате проверки были выявлены многочисленные нарушения миграционного законодательства, по которым приняты меры административного характера", - рассказали правоохранители.

Отметим, что у прохожих минувшей ночью имелись трудности с попаданием на Дворцовую площадь: перед двойным ограждением их строго досматривали. Запуск петард недалеко от площади привел к задержаниям.