Из горящего доходного дома Орлова в Петербурге эвакуировали людей

В Петербурге тушат пожар, вспыхнувший в доходном доме Орлова, который находится менее чем в ста метрах от Мариинского дворца. Как сообщает пресс-служба регионального главка МЧС, в доме №18 по Вознесенскому проспекту воспламенилась восьмикомнатная коммунальная квартира.

Огнем объято 30 квадратных метров, с последствиями возгорания борются 32 специалиста и 7 машин. Всего из дома эвакуировали десятерых человек. О наличии пострадавших пока ничего не сообщается.

Доходный дом Орлова, выполненный в стиле модерн, был построен по проекту гражданского инженера Валериана Гусева в середине 1900-х годов.