Скончался единственный глава КГБ РСФСР Иваненко

Возглавлявший Комитет государственной безопасности РСФСР с мая по ноябрь 1991 года Виктор Иваненко ушел из жизни в возрасте 74 лет. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Государственной думы Александр Хинштейн.

Иваненко был первым и единственным человеком, работавшим на этой должности в период распада СССР.

По словам Хинштейна, скончавшийся силовик выступал против Государственного комитета по чрезвычайному положению и инициировал задержания главных действующих лиц путча августа 1991 года.