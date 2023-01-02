Матвиенко хочет стать гидом по Петербургу для бразильского президента

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с избранным президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой предложила свою помощь в изучении Петербурга, который она возглавляла в 2003-2011 годах.

"Позвольте мне быть личным гидом по Петербургу, потому что лучше, чем я, вам никто Петербург не покажет. Мы вас ждем в России. Очень надеемся на ваш визит", - приводит ее слова РИА "Новости".

В ходе разговора, состоявшегося за день до инаугурации да Силвы, Матвиенко передала ему послание от президента Владимира Путина.

Примечательно, что бразилец уже избирался главой государства в 2000-е годы. Впоследствии он подвергался уголовному преследованию: до тех пор, пока с него не сняли все обвинения.