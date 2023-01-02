Петербург и Выборг связал ретропоезд

С Финляндского вокзала утром 2 января впервые отправился туристический ретропоезд "Лахта", о чем объявила Северо-Западная пригородная пассажирская компания. Пункт его назначения — Выборг. Время в пути составляет более трех часов.

Поезд имеет полувековую историю, его оформление соответствует стилистике 1970-х годов. Первым пассажирам пообещали, что с ними будут общаться Дед Мороз и Снегурочка.

Всего в пути предусмотрено пять промежуточных остановок. Курсировать между двумя городами ретропоезд будет до 8 января включительно.

фото: пресс-служба СЗППК