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Новости 15:40

Петербургских отцов-одиночек будут бесплатно консультировать по трудовым вопросам

фото ЗакС политика Петербургских отцов-одиночек будут бесплатно консультировать по трудовым вопросам

Петербургский губернатор Александр Беглов подписал городской закон, который наделяет отцов-одиночек правом на бесплатную юридическую помощь. Об этом сообщает пресс-служба Смольного. Речь идет о консультациях, связанных с профессиональной деятельностью и нарушениями Трудового кодекса.

Преференции теперь распространяются на отцов, живущих вместе с детьми в возрасте до трех лет и воспитывающих их. Такое же право досталось и опекунам детей аналогичного возраста.

Раньше петербургское законодательство позволяло пользоваться юридической помощью за счет бюджета только беременным женщинам и женщинам, воспитывающим маленьких детей.


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 




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