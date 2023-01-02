Паралимпийцы получат премии от Смольного

Петербургские паралимпийцы, победившие на летних международных соревнованиях "Мы вместе. Спорт", получат денежные премии от городского правительства, о чем сообщается на сайте Смольного.

В паралимпийских играх принимали участие 35 спортсменов, представлявших Петербург. Большая их часть сыграли за сборную страны. Премии достанутся занявшим с первое по шестое места в индивидуальном и командном зачетах, а также наставникам этих спортсменов. Всего к награде представят пятьдесят человек.

Летом петербургские паралимпийцы выиграли 22 золотые, 19 серебряных и 14 бронзовых медалей.