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Новости 17:32

Паралимпийцы получат премии от Смольного

фото ЗакС политика Паралимпийцы получат премии от Смольного

Петербургские паралимпийцы, победившие на летних международных соревнованиях "Мы вместе. Спорт", получат денежные премии от городского правительства, о чем сообщается на сайте Смольного.

В паралимпийских играх принимали участие 35 спортсменов, представлявших Петербург. Большая их часть сыграли за сборную страны. Премии достанутся занявшим с первое по шестое места в индивидуальном и командном зачетах, а также наставникам этих спортсменов. Всего к награде представят пятьдесят человек.

Летом петербургские паралимпийцы выиграли 22 золотые, 19 серебряных и 14 бронзовых медалей.


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