Из-за наезда кареты с лошадьми на прохожих на Дворцовой площади начали доследственную проверку

Сотрудники петербургского управления Следственного комитета начали проверку инцидента с травмированием граждан на Дворцовой площади днем 2 января, о чем сообщается на сайте ведомства.

Прохожие пострадали из-за наезда на них кареты с лошадьми. Силовики восстанавливают картину событий и разбираются в причинах происшествия. В результате доследственной проверки решат вопрос о возбуждении уголовного дела.

Отметим, что Дворцовая площадь стала на новогодних праздниках местом для как минимум еще одного инцидента: непосредственно на Новый год людей тщательно досматривали при попытке попасть к главной городской елке. Это привело к тому, что не прошедшие проверку стали взрывать петарды за линией ограждений и были задержаны.