В Тверской области мужу и жене запросили по 7,5 лет колонии в рамках дела о фейках

Государственное обвинение запросило по 7 лет и 6 месяцев для семейной пары из Конаково (Тверская область). Как сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо"*, против Александра Мартынова и Людмилы Разумовой заведены дела о фейках про армию (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК) и о вандализме (ч. 2 ст. 214 УК), объединенные в одно производство.

Следствие считает, что фигуранты распространили в социальных сетях видеозаписи с заведомо ложными сведениями, касающиеся действий российских военных в зоне спецоперации. Им также вменяют нанесение надписей на чужое имущество в нескольких деревнях, что силовики квалифицируют как его порчу.

Приговор супругам огласят 25 января. Последние девять месяцев Разумова находится в одиночной камере следственного изолятора.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в единый реестр иноагентов