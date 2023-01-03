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Новости 17:57

Семьям погибших на СВО военных и силовиков будут выплачивать по 5 млн рублей

фото ЗакС политика Семьям погибших на СВО военных и силовиков будут выплачивать по 5 млн рублей

Президент Владимир Путин подписал указ, вводящий дополнительные социальные гарантии военнослужащим, а также гражданам в специальных полицейских званиях, проходящим службу в войсках нацгвардии. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В случае гибели указанных категорий граждан в зоне проведения военной спецоперации их семьям полагается единовременная выплата в размере 5 млн рублей. Каждый член семьи имеет право на равную долю.

Если же имело место увечье, то адресаты новых соцгарантий получат по 3 млн рублей. Действие указа "распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года".


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