Депутат Свинцов: Блокировать Twitch в случае нарушений следует после появления его российского аналога

Блокировать зарубежные развлекательные и игровые сервисы, такие как Twitch и Discord, за нарушения российского законодательства следует лишь после появления их отечественных аналогов, заявил в беседе с РИА "Новости" замглавы комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов. При этом сами эти сервисы следует продвигать на международный рынок, где они могли бы конкурировать с американскими, европейскими и китайскими платформами, полагает депутат.

При этом блокировать иностранные сервисы следует лишь в том случае, когда складывается "уже совершенно ситуация неприемлемая с точки зрения позиции этих компаний и нарушения законодательства РФ", указал Свинцов. По его словам, до этого нарушителям следует выносить предупреждения, а в случае неисполнения требований выписывать штрафы.

"Еще раз подчеркну, блокировать желательно после того, как будут уже достаточно хорошо работающие российские аналоги", — отметил при этом парламентарий.

Свинцов указал на необходимость выхода российских платформ на международные рынки. При этом он пожаловался на то, что "США, спецслужбы и регуляторы Соединенных Штатов <...> всячески этому мешают, вводят определенные санкции в отношении наших компаний". В то же время депутат выразил уверенность, что российские платформы найдут себе пользователей в других странах, помимо западных.