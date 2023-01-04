Суд арестовал более 700 миллионов рублей по иску петербургского автодилера к "дочке" General Motors

Автодилер ООО "Автополе-М" подал иск в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти с намерением отсудить более 1,433 миллиарда рублей компенсации убытков и упущенной выгоды с российской "дочки" General Motors, обратил внимание 4 января "Деловой Петербург".

Истец утверждает, что ООО "Дженерал Моторз Авто" не выполнило условия заключенного в 2016 году договора, что привело его к финансовым потерям. Также он потребовал наложить арест на счета ответчика, представив при этом "надлежащие и достаточные доказательства" того, что отказ от применения этой меры способен "затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта" в пользу истца в случае, если суд встанет на его сторону.

Как следует из материалов дела, суд назначил арест на средства ответчика в размере половины от суммы, требуемой истцом. "Наложить арест на денежные средства ООО "Дженерал моторз Авто" в размере одной второй суммы исковых требований, а именно в размере 716 614 290,17 руб.", — говорится в определении об обеспечительных мерах. Ответчик вправе обжаловать вынесенное решение в апелляционном суде.