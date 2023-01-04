Памятник Петру и Февронии появится в Курортном районе

В Солнечном планируется установка памятника святым Петру и Февронии Муромским близ строящегося деревянного храма в их честь, сообщила 4 января пресс-служба губернатора. Решение о месте установки скульптуры было принято в ходе рабочего объезда Курортного района, предпринятого Александром Бегловым совместно со спикером петербургского Заксобрания Александром Бельским.

К настоящему моменту рабочие установили купола на здании храма и провели газ. "Впереди — возведение Причтового дома, монтаж окон, подключение электричества", — уточнил в своем Telegram-канале Бельский. Работы должны завершиться в 2024 году.

"Перед храмом планируется установить памятник Петру и Февронии Муромским. Территория будет благоустроена", — пообещал Беглов. Рассуждая о строительстве церкви, губернатор выразил уверенность, что она и планируемое общественное пространство "станут местом притяжения не только жителей поселка Солнечный, но и петербуржцев, и гостей нашего города".

Фото: gov.spb.ru