Зона платной парковки заработает в Петроградском районе с июля

Вице-губернатор Кирилл Поляков в беседе с "Петербургским дневником" рассказал о планах расширить в 2023 году зону платной парковки на Петроградский и Василеостровский районы города. Сейчас она охватывает Адмиралтейский и Центральный районы.

Из слов Полякова следует, что платная парковка на Петроградской стороне заработает начиная с июля, причем речь идет о 10 691 месте для стоянки автомобилей. В IV квартале она также охватит также Василеостровский район, где планируется оборудовать 19 276 машино-мест. Кроме того, Смольный рассчитывает создать еще 1 410 машино-мест на Крестовском острове.

"Таким образом, в зону платной парковки войдут еще около 31 300 парковочных мест на 306 улицах", — сообщил Поляков.

Чиновник также заявил, что благодаря появлению платных парковок в Центральном районе экстренные службы стали приезжать вдвое быстрее, а количество ДТП сократилось на четверть.

"В 2016 году мы считали, что запуск платных парковок приведет к снижению поездок в центр с трудовыми целями на 15-20 % от общего числа. И пока идем по плану", — резюмировал вице-губернатор.

Фото: Telegram-канал "Начальник транспортного цеха"