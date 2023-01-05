Снос здания на Хрустальной улице привлек внимание Бастрыкина

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о ситуации со сносом здания Научно-исследовательского центра ракетных войск и артиллерии на Хрустальной улице, 1, известила 4 января пресс-служба ведомства. Демонтажные работы на участке стартовали накануне вечером.

Как уточнили в Следкоме, о сносе здания 1954 года постройки стало известно из соцсетей. Теперь и. о. руководителя ГСУ СК по Петербургу Марина Парастаева должна будет доложить о ситуации.

"Градозащитники сообщают, что в ноябре 2022 года была подана заявка на включение здания в реестр объектов культурного наследия", — отметили в СК. О том, была ли заявка рассмотрена, в ведомстве не уточнили.

Петербургские градозащитники сообщили о попытке демонтажа здания вечером в среду. Одного из активистов задержала полиция, но позже отпустила без составления протокола. Сами работы продлились несколько часов, вскоре после полуночи в Telegram-канале "SOS СПб СНОС" появилось сообщение об остановке работ. "Следственный комитет опечатывает технику. Снос остановлен", — гласил пост.

Фото: Telegram-канал "SOS СПб СНОС"