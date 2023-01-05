В Ленобласти похоронили погибшего в ходе СВО добровольца

В Кировском районе Ленобласти состоялись похороны Александра Плужникова, погибшего в ходе спецоперации на Украине, известило вечером 4 января сообщество "Отрадное вчера, сегодня, завтра" во "ВКонтакте". О гибели добровольца днем ранее рассказала местная администрация в своем сообществе в соцсети.

"С глубочайшим прискорбием сообщаем о гибели нашего земляка Александра Александровича Плужникова — он героически пал⁣ в ходе проведения военной спецоперации по защите мирного населения ДНР, ЛНР и Украины", — говорилось в сообщении, опубликованном в паблике "Администрация МО "Город Отрадное"".

Плужников родился в Отрадном в 1988 году, в 2017 году окончил техникум, получив специальность технолога общественного питания. В сентябре 2022 года записался добровольцем для участия в специальной военной операции. Информации непосредственно об обстоятельствах его гибели не приводится.

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