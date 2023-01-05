Два человека погибли при пожаре в здании на Пулковском шоссе

Пожар в производственном здании на Пулковском шоссе, 104, привел к человеческим жертвам, следует из сообщения ГУ МЧС по Петербургу от 5 января. Согласно данным спасателей, в ходе инцидента погибли два человека.

Информация о возгорании поступила спасателям в 09:16, пожар охватил строение, расположенное по тому же адресу, что и ЗАО "Беларусь-МТЗ". В ходе тушения пожару был присвоен номер 1-БИС, но позже его отозвали ввиду локализации возгорания. В общей сложности огонь охватил около 420 квадратных метров.

На месте пожара были обнаружены тела двоих человек. Гендиректор "Беларусь-МТЗ" Владислав Секержицкий пообещал оказать помощь их семьям, сообщило 78.ru. "Да, безусловно, семьям погибших помощь окажем. Один из них — сотрудник предприятия, он у нас внештатный, работал по договору подряда", — заявил глава предприятия. По его словам, опознать второе тело пока не удалось, есть предположения, что это женщина.

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