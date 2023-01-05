Петербург получит 35 миллионов рублей в этом году на ликвидацию вреда от свалки в заказнике "Озеро Щучье"

В 2023 году Петербург получит 35 миллионов рублей из федерального бюджета на ликвидацию последствий от свалки в границах природного заказника "Озеро Щучье", проинформировала 5 января пресс-служба губернатора. Это следует из соглашения с Министерством природных ресурсов и экологии, постановление о заключении которого подписал Александр Беглов.

"Средства будут использованы для ликвидации накопленного вреда окружающей среде на территории бывшей свалки в границах государственного природного заказника регионального значения "Озеро Щучье"", — указали в Смольном.

В свою очередь, соглашение с Федеральным агентством водных ресурсов предполагает передачу Петербургу средств на проведение капремонта гидротехнического сооружения на Кузьминском водохранилище и плотины на Нижнем водохранилище на реке Кузьминка. В наступившем году город должен получить 10,2 миллиона рублей на это, в следующие два года — еще в общей сложности 46,2 миллиона рублей.

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