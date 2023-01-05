В прошлом году в Петербурге ввели почти три тысячи квадратных метров жилья

Почти три тысячи квадратных метров жилья было введено застройщиками в 2022 году в Петербурге, сообщил 5 января ТАСС со ссылкой на эксперта ЦИАН Викторию Кирюхину. Это несколько превышает показатели предыдущего года.

"В 2022 году в многоквартирных домах <...> было введено 2 818 тысяч квадратных метров, это на 0,7% выше, чем за аналогичный период 2021 года и на 39% больше, чем в 2020 году за январь — ноябрь", — сообщила Кирюхина.

Также эксперт рассказала о снижении инвестиционных сделок с недвижимостью в последние месяцы прошедшего года. Если в первом квартале 2022 года доля таких сделок на первичном рынке держалась на уровне 20-22%, то во втором полугодии она снизилась до 14%. В то же время перезапуск программы льготной ипотеки позволил увеличить количество инвестиционных сделок, заключаемых в кредит, с 56-57% в начале года до 68-69% после снижения доли инвестсделок.

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