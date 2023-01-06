Минувший год в России стал вторым среди самых теплых за всю историю наблюдений

Прошедший 2022 год оказался аномально теплым, однако температурного рекорда не установил, сообщило 6 января ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда. По словам метеоролога, среднегодовая температура в стране составила -1 градус.

"Средняя годовая температура воздуха в 2022 году, осредненная по всем городам и месяцам, заняла второе место в ранге самых высоких", — рассказал информагентству ученый.

Теплее прошедшего года оказался только 2020 год. Вильфанд назвал его "совершенно уникальным", поскольку тогда среднегодовая температура в России оказалась положительной. "Наша страна северная все-таки, поэтому это и удивительно", — добавил он.

Напомним, что 2023 год начался в Петербурге с температурного рекорда. В семь часов утра 1 января температура воздуха достигла отметки +4,8. Это на 0,3 градуса выше значения, зафиксированного в 2017 году.