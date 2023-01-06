С начала года спасатели вывели со льда около 80 человек в Петербурге

Спасатели Петербурга усилили патрулирование водных объектов в связи с действующим запретом выхода на лед, сообщила вечером 5 января пресс-служба губернатора. Несмотря на низкую температуру воздуха, толщина льда на Финском заливе и других водоемах остается недостаточной для того, чтобы по нему можно было безопасно перемещаться.

В соответствии с постановлением Смольного выход на лед в Петербурге запрещен до 15 января. При этом в случае с Невой и реками и каналами в центре города действие ограничений продолжится и после указанной даты. За нарушение запрета полагается штраф в размере до пяти тысяч рублей.

"Спасатели и оперативные службы усилили патрулирование водных объектов. Но и сами петербуржцы и гости города должны проявить ответственность", — приводит пресс-служба слова Александра Беглова. Губернатор попросил петербуржцев регулярно напоминать детям о запрете выхода на лед.

Всего с начала года спасатели вывели со льда около 80 человек, в основном рыбаков. В ходе проведенных четырех рейдов были спасены девять горожан.